مجلس الحراك الثوري في عدن يندد بتفجير المطار

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب مجلس الحراك الثوري في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إدارة أمن عدن بالكشف فورا عن الجهة التي نفذت تفجير المطار ومن يقف خلفه.

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وشدد مجلس الحراك على أهمية توحيد السلطات العسكرية والأمنية المتعددة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المجلس أن هناك جهات عدة محلية وإقليمية ترغب في أن تظل عدن غير آمنة وسط ولاءات أمنية مختلفة تسيطر على المشهد الأمني والعسكري.

ودعا إلى اندماج القوات الأمنية المتنوعة ضمن إدارة أمن عدن وتوحيد الغرفة الأمنية والعسكرية في المدينة.

وطالب مجلس الحراك الثوري بتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الحادث الإجرامي.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع اليوم قرب البوابة الرئيسية للمطار في مديرية خور مكسر شرق عدن.