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مجلس الحراك الثوري في عدن يندد بتفجير المطار

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دبي - محمود عبدالرازق - وطالب مجلس الحراك الثوري في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إدارة أمن عدن بالكشف فورا عن الجهة التي نفذت تفجير المطار ومن يقف خلفه.

© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY

وشدد مجلس الحراك على أهمية توحيد السلطات العسكرية والأمنية المتعددة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المجلس أن هناك جهات عدة محلية وإقليمية ترغب في أن تظل عدن غير آمنة وسط ولاءات أمنية مختلفة تسيطر على المشهد الأمني والعسكري.

ودعا إلى اندماج القوات الأمنية المتنوعة ضمن إدارة أمن عدن وتوحيد الغرفة الأمنية والعسكرية في المدينة.

وطالب مجلس الحراك الثوري بتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الحادث الإجرامي.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع اليوم قرب البوابة الرئيسية للمطار في مديرية خور مكسر شرق عدن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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