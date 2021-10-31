البحرين تحبط واقعتي تهريب 39.070 حبة كبتاغون.. بالتعاون مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم السبت، أن شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، نجحت بالتنسيق مع شئون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، في إحباط عمليتي تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة كبتاغون، التي تعد إحدى المواد المخدرة.

وتلقت شرطة مكافحة المخدرات البحرينية معلومات تتضمن محاولتي تهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون، حيث تم ضبط طردين واردين بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى السعودية، في سياق عملية التسليم المراقب، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

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