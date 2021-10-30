شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع العاشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع العاشر، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.