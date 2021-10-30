الأرصاد المصرية تكشف المناطق المتوقع سقوط أمطار بها غدا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للهيئة عن طقس غدا الأحد، جاء فيه أنه من المتوقع أن يسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن يكون معتدل على السوحل الشمالية.

أما عن الليل فتوقعت الهيئة أن يسوط طقسا لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة أنحاء البلاد.

وأشار بيان الهيئة بشأن الظواهر الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعيدة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال ووسط الدلتا، على فترات متقطعة (50%-60%).

وكذلك توقعت الهيئة أن تشهد مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة (50% تقريبا) .

وأسارت الهيئة إلى انه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الأحد إلى 29 درجة عظمى و19 صغرى، وفي الأسكندرية تكون 28 عظمى و20 درجة صغرى، وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى.

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