شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، مساء اليوم /السبت/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز" احتفالا بما يسمونه عيد "سبت سارة".

يذكرأن، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، الحرم الابراهيمي الشريف، أمام المسلمين والزائرين، ومنعت إقامة الصلاة للمسلمين، بحجة عيد "سبت سارة".

وأجبر الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، لتأمين اقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة

ونصب مستوطنون خيامًا في ساحات الحرم الابراهيمي الشريف الخارجية، وملعب المدرسة الابراهيمية بالبلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها، وساحات الحرم بالكامل، وأدوا طقوسًا تلمودية فيها.

وقال عارف جابر، الناشط في لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل، إن المستوطنين يحشدون "لعيد سبت سارة" من جميع المستوطنات، حتى يزيد عددهم على 50 ألفًا، ويقيمون حفلات صاخبة في أحياء البلدة القديمة، بهدف تهويد البلدة القديمة من الخليل، وتحويل المنطقة الى ساحات رعب وإرهاب من المستوطنين.