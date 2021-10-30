شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير أمام مطار عدن ويؤكد دعمه لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل الإرهابي الجبان المتمثل بانفجار سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن الدولي، والذي تسبب في سقوط ضحايا مساء اليوم السبت ، وفق بيان للمجلس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، رفض دول المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن الشقيق.

وقدم الحجرف العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل، داعيا: الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبها الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.