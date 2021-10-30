شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدعو لعقد اجتماع للرباعية الدولية لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت روسيا، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع وزارى للجنة الرباعية للشرق الأوسط، بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛ من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء (تاس)، إن "اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية فى موسكو لا يزال قائما".

وأعلنت الخارجية الروسية اعتزام موسكو إجراء محادثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، قائلة "نخطط لإجراء مفاوضات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

يذكرأن، شدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية.