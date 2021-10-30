شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن مقتل وإصابة 4 مدنيين فى هجوم لداعش بجبل مكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم السبت، تنفيذ عملية تفتيش بحثا عن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى هاجمت مدنيين فى جبل مكحول محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وذكرت الخلية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائرى تجرى عملية تفتيش فى منطقة حاوى الحوائج بحثا عن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى هاجمت مجموعة من المدنيين قرب قرية الحوائج فى جبل مكحول، موضحة أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين.