شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجاوز ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حاجز الـ300 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت ثروة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، حاجز الـ300 مليار دولار، بدعم من المكاسب القياسية لسهم تسلا على مدار الأسبوع الجاري.



ووفق بيانات مؤشر بلومبرج للأثرياء، ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية، في آخر 24 ساعة 9.79 مليار دولار لتصل إلى نحو 311 مليار دولار.

وتحقق أسهم شركة تسلا الأمريكية مستويات قياسية في الأسبوع الجاري، وتخطت قيمته السوقية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق بدعم من صفقتها مع شركة هيرتز الأمريكية لتأجير السيارات في فلوريدا التي طلبت توريد 100 ألف من سيارات الشركة.

وأنهى سهم «تسلا» تعاملات أول من أمس على ارتفاع بنحو 3.8% عند 1077.04 دولاراً، بينما وصلت القيمة السوقية عند 1.08 تريليون دولار.

وفي المقابل زادت ثروة جيف بيزوس- الذي يحتل المركز الثاني في قائمة «بلومبرج» لأثرياء العالم - بنحو 2.82 مليار دولار أمس عند 199 مليار دولار لكنها تراجعت لتستقر عند 195 مليار دولار.

وفق بيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات، يأتي إيلون ماسك في المركز الأول بثروة 311 مليار دولار، وفي المركز الثاني جيف بيزوس بثروة 195 مليار دولار.

بينما حل الملياردير الفرنسي برنارد أرنول في المركز الثالث بثروة 167 مليار دولار، وجاء بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت في المركز الرابع، بثروة قدرها 136 مليار دولار، ولاري بايدج في المركز الخامس بثروة 131 مليار دولار.

أطلق بعض المستثمرين على سهم "تسلا" لقب "صانع الأثرياء" أو "صانع المليونيرات"، لكون من استثمر في هذا السهم 10 آلاف دولار قبل 10 سنوات أصبح ثرياً الآن، حيث حقق خلال مسيرته أفضل أداء على الإطلاق، مسجلاً مكاسب كبيرة لمالكيه.

ووصف تقرير نشره موقع "إنفيسترز بيزنس دايلي"، هذا السهم بأنه "صانع المليونيرات"، وقال إنه "صاحب مسيرة مدهشة خلال عقد من الزمان تجعله الأفضل على الإطلاق بين الأسهم المدرجة في مؤشر إس أند بي 500".

وبحسب التقرير فإن سهم "تسلا" الذي ظهر لأول مرة في 29 يونيو 2010، ارتفع بنسبة مذهلة بلغت أكثر من 21323%، وبلغ يوم الإثنين مستوى 1023.59 دولار أمريكي.

تفوقت "تسلا" على كل الأسهم الكبيرة الموجودة حالياً في "إس أند بي 500"، بالإضافة إلى كل الأسهم الصغيرة ومتوسطة الحجم على أساس النسبة المئوية.

يقول الموقع إنه "إذا استثمرت 10 آلاف دولار مع المؤسس إيلون ماسك منذ 10 سنوات، فإن حصتك اليوم ستبلغ 1.8 مليون دولار"، وهذا يعني الحصول على أكثر من 68% كمتوسط عائد سنوي.

تبلغ قيمة الشركة اليوم تريليون دولار، وهي مدرجة في مؤشر (S&P 500) بنيويورك، فيما يكاد يكون من الصعب فهم حجم طفرة "تسلا".

بحسب الأرقام الحالية، فإن قيمة "تسلا" تزيد بـ5 مرات تقريباً عن "تويوتا موتور"، صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم.

وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 140% خلال الـ12 شهراً الماضية، لتصل إلى 1023.59 لكل سهم، وهذا بالفعل أعلى بكثير مما يعتقد المحللون أن السهم يجب أن يكون عليه.