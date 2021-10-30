القوات المسلحة المصرية تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة… صور

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / BEHROUZ MEHRI

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، اليوم السبت، في بيان قالت فيها إن مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة نفذ التجربة "مصر- 7"، مشيرا إلى أنها تضمنت تنفيذ ‏سيناريو واقعى لإنقاذ عبارة تعرضت للغرق وهي تحمل ركابا من جنسيات مختلفة.

ولفت البيان إلى أن التجربة تضمن إنقاذ طاقم وركاب العبارة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة في مصر إلى ميناء ضبا في السعودية.

وخلال التجربة "مصر - 7" تم اتباع جميع ‏إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، بحسب البيان الذي أوضح أن التجربة شملت مشاركة عناصر من القوات ‏البحرية والقوات الجوية، إضافة إلى الأجهزة المعنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى .‏

وبدأت التجربة بتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة المصرية إشارة استغاثة من العبارة ‏الجانحة، حيث انتقلت مروحية على الفور إلى موقع الاستغاثة إضافة إلى تحريك وحدات بحرية وأطقم غطس وإنقاذ.

وتهدف التجربة إلى اختبار مدى القدرة على مواجهة مثل هذه المخاطر وسرعة التدخل لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا إضافة إلى وتقديم الدعم الطبى والإدارى.‏

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