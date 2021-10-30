القوات المسلحة المصرية تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة… صور

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / BEHROUZ MEHRI
ولفت البيان إلى أن التجربة تضمن إنقاذ طاقم وركاب العبارة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة في مصر إلى ميناء ضبا في السعودية.
وخلال التجربة "مصر - 7" تم اتباع جميع إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، بحسب البيان الذي أوضح أن التجربة شملت مشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية، إضافة إلى الأجهزة المعنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى .
وبدأت التجربة بتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة المصرية إشارة استغاثة من العبارة الجانحة، حيث انتقلت مروحية على الفور إلى موقع الاستغاثة إضافة إلى تحريك وحدات بحرية وأطقم غطس وإنقاذ.
وتهدف التجربة إلى اختبار مدى القدرة على مواجهة مثل هذه المخاطر وسرعة التدخل لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا إضافة إلى وتقديم الدعم الطبى والإدارى.
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