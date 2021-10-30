الكويت تبدأ خطتها لتطعيم الأطفال بداية من 5 سنوات لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة الأنباء الكويتية: "فتحت وزارة الصحة التسجيل لتطعيم لقاح COVID-19 للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق عبر موقعها الالكتروني‏".

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وفي يوليو/تموز الماضي، بدأت الكويت في حملة لتطعيم الأطفال بين 12 و15 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل استئناف الدراسة في سبتمبر/أيلول الماضي.

والأحد الماضي، عادت الحياة الطبيعية إلى الكويت مجددا، مع إعادة تشغيل المطار بالطاقة الاستيعابية الكاملة وعودة المقاهي والمطاعم والشواطئ لاستقبال روادها، بعد إغلاقات وإجراءات احترازية قيدت مختلف نواحي الحياة دامت عاما و8 أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا.

وتراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 22 إصابة جديدة بالوباء دون تسجيل أي حالات وفاة.

وأمس الجمعة، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

وقالت وكالة الغذاء والدواء، بحسب رويترز، إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح فايزر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر.