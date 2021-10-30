انفجار عنيف يهز مطار عدن الدولي جنوبي اليمن وأنباء عن سقوط ضحايا... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن سيارة مفخخة انفجرت على مدخل مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر شرق عدن.

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا، لم يعرف عددهم حتى الآن، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وتداولت وسائل إعلام ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، تظهر حدوث انفجار عنيف قيل إنه وقع أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن.

وتظهر المشاهد ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة أمام المطار وتجمع عدد كبير من المواطنين في محيط مكان الانفجار، الذي لم تعرف خلفياته حتى اللحظة.