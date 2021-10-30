شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 على الأقل وجرح العشرات فى انفجار استهدف بوابة مطار عدن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 10 أشخاص وجرح العشرات فى انفجار استهدف بوابة مطار عدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، ونشرت شبكة العربية أول فيديو لانفجار هز مطار عدن الدولى والمناطق المحيطة به، حيث شهدت اليمن اليوم انفجارا استهدف بوابة مطار عدن الدولى، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، وأكدت أن البوابة الخارجية لمطار عدن التى استهدفها الانفجار تقع ضمن منطقة سكنية.

وأشارت إلى أن النيران تلتهم البوابة الخارجية لمطارعدن، فيما فلم يذكر حتى الآن وقوع أى ضحايا أو مصابين.

يذكرأن،أكد وزير الخارجية اليمنى، أحمد عوض بن مبارك، أن الانتهاكات الحوثية زادت فى عموم البلاد، متهمًا الحوثيين بأنهم باتوا أكثر دموية فى استهداف للمدنيين نتيجة لفشلهم فى أرض المعركة.



جانب من الانفجار

وأشار الوزير - خلال مباحثات مع المبعوث السويدى الخاص بيتر سيمنبي، التطورات السياسية فى اليمن وجهود تحقيق السلام، وفقا لقناة (الإخبارية اليمنية) - إلى أن إحلال السلام يعتبر هدفًا مشتركًا للحكومة والمجتمع الدولي.



جانب من الانفجار

ووصف بن مبارك، ما تتعرض له مديرية العبدية فى محافظة مأرب من حصار حوثى بأنه انتهاكات إنسانية جسيمة، متهمًا الجماعة المسلحة بقصف المديرية بشكل متواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع الحوثيين من دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين، وقال إن ذلك يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.