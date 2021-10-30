شكرا لقرائتكم خبر عن 100 أوروبى يزورون ليبيا لأول مرة منذ 10 سنوات فى إطار استئناف حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام 100 سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية، بجولة سياحية فى ليبيا، لأول مرة منذ 10 سنوات، فى إطار استئناف نشاط حركة السياحة فى البلاد تحت شعار (عدنا إلى حضن الصحراء).

وتأتى زيارة السياح الأوروبيين ضمن جهود وزارة السياحة والصناعات التقليدية الرامية إلى استئناف نشاط حركة السياحة الدولية، وضمن برامج استعادة التعافي، بالتعاون مع القطاع الخاص الليبى العامل فى مجال السياحة، وتهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن ليبيا.

وذكر تلفزيون الوسط الليبى أن المجموعة السياحية الأوروبية وصلت إلى معبر وزان، برعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالتعاون مع شركة مرسية للسياحة ونقل الركاب.

كما زار السياح معرضاً للصناعات التقليدية والحرف اليدوية والهدايا التذكارية الغدامسية مدينة غدامس، وتجولوا داخل شوارع وأزقة المدينة القديمة، مستمعين إلى شروح عن فنون معمار المدينة وتاريخها وأبرز مكوناتها.

وشمل البرنامج ، مقاصد سياحة فى الصحراء، وأيضًا زيارة مدينة طرابلس وصبراتة فى ختام رحلة تستمر نحو 12 يوماً، يتخللها جولات سياحية وعروض فرق الفنون الشعبية فى بعض المدن المستهدفة على طول خط سير الرحلة.