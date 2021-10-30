شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي؟ « الزكاة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة.

وأجابت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، على تساؤل بشأن تغيير نموذج الإقرار الضريبي بقولها “نعم سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة”.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية ، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.