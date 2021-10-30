شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل المواليد؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن إضافة المولود وإصدار الوثائق وإيصالها عبر العنوان الوطني لمستفيد.

وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال العنوان الوطني عبر أبشر ودون الحاجة لمراجعة المكتب.

جاء ذلك في رد على مواطن رزق بمولود واستفسر بشأن آلية التسجيل، وهل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية.