شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب كبرى في لبنان: تصريحات جورج قرداحي خطأ وخطيئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقدت ثلاثة أحزاب كبرى في لبنان تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بحق المملكة والخليج، مؤكدة أن هذه التصريحات بمثابة خطأ وخطئة كبرى.

وفي هذا الساق، قالت مراسلة قناة “الإخبارية”، في لبنان مارسيل كرم، إن ثلاثة أحزاب كبرى في لبنان أجمعت على استنكار تصريحات جورج قرداحي وأنها لا تمثل موقف الشارع اللبناني.

وأضافت أن الجميع اليوم توافق على التأكيد بأن ما حصل خطأ كبير بل خطيئة بحق المملكة العربية السعودية، ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل.

وأكدت مارسيل أن هذه الأحزاب الثلاث الكبرى في لبنان كلها أجمعت على أن ما حصل هو خطأ وخطيئة بحق المملكة ولا بد أن تبادر الحكومة لاستدراك ما حصل وأن تبدأ بخطوات عملية تخرج لبنان من هذا المستنقع الذي يعيش فيه، كل ذلك رغبة لأوامر ومصالح إيران، وبالتالي أن يعود لبنان فعلا إلى محيطه العربي.