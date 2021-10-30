ما لا تعرفه عن سلسلة xiaomi redmi note 11

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تطرح عملاق الهواتف الصينية "شاومي" سلسلة هواتف xiaomi redmi note 11، ذات المواصفات القياسية، بأسعار أرخص بكثير من منافسيها.



وسلسلة هواتف، Redmi Note 11، تتضمن 3 إصدارات، تأتي بأسماء، ريدمي نوت 11 وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11 Pro +.

وتتميز هواتف Redmi Note 11 Pro +، بطرازين متميزين من سلسلة شاومي Redmi Note 11، وبمواصفات متشابهة، ولكن الاختلاف الرئيسي بأن هاتف ريدمي نوت 11 برو بلس، يتميز بتقنية شحن سريعة، وبقدرة 120 واط.

ومن بين أهم مواصفات xiaomi redmi note 11، التمتع بمجموعة شرائح طراز Pro - Dimensity 920 ومجموعة شرائح 6 نانومتر "TSMC"، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G68 MC4، وذلك حسب موقع "gsmarena" التقني.

وتحتوي مواصفات هاتف ريدمي نوت 11، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

كما يمتاز الهاتف ريدمي نوت 11 بشاشة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وسيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920.

وفي السابق، كشفت شركة "شاومي" الصينية، عن أن هاتف Redmi 11 Pro، يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تجميع 3 في 1 بكسل لـ2.1 ميكرون بكسل فعال بدقة 12 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف أيضا على شحن سريع 120 واط، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير يتم شحنها في غضون 15 دقيقة.

أما Redmi Note 11 Pro يأتي برام 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

تطرح "شاومي" هواتف xiaomi redmi note 11 ، بسعر يبدأ من 187 دولارا (ما يعادل 2900 جنيه مصري)، والهاتف يتوفر بألوان الأسود والأزرق والأزرق المتدرج.

كما تطرح هاتف Redmi Note 11 Pro، بالأسواق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبألوان الأسود والبنفسجي والأزرق المتدرج والأخضر، بسعر 256 دولارا (ما يعادل 4000 جنيه مصري).

أما هاتف Redmi Note 11 Pro +، سيتوفر بالٍأسواق، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسعر 310 دولارات (ما يعادل 4800 جنيه مصري).