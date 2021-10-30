محمد بن راشد في مشهد إنساني مؤثر... أنظر كيف هرولت طفلة لاحتضانه

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك ابن راشد متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للحظة اندفاع طفلة ناحيته من أجل احتضانه، وهي الأمنية التي طالما حلمت أن تتحقق لها خلال معرض "إكسبو".

ونشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع مصور يبين في بدايته الطفلة وهي تبكي لعدم تمكنها من التقاط صور لها مع حاكم دبي، في وقت سابق، داخل معرض دبي إكسبو 2020.

بعد ذلك يعرض الفيديو صورا للشيخ محمد بن راشد وهو يحقق أمنية الطفلة بأن قابلته في المعرض.

وتوضح الصور دموع الطفلة من فرحتها بتحقيق أمنيتها، ولعدم تصديقها أنها قابلت أخيرا حاكم دبي، الذي استقبلها بحنو واحتواء شديدين.

​وانطلق معرض "دبي إكسبو 2020" في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتستمر فعالياته حتى 31 مارس/ آذار 2022.

وتأجل إقامة المعرض في دبي لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، عن تقدمها بطلب رسمي لاستضافة معرض "إكسبو 2030".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار معرض دبي إكسبو 2020 عبر سبوتنيك