الأردن يقرر إبعاد العمال الأجانب الرافضين لقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وحددت الوزارة في بيان لها منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعدا لتطبيق قرار استبعاد العمالة الرافضة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس القاتل، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وحذر بيان الوزارة من "اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على لقاح كوفيد-19 (جرعتين) اعتباراً من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، من ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد".

وأوضح البيان أن هذه القرار يهدف إلى "الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولتحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، على أن يسمح للعمال الوافدين بالحصول على اللقاح مجانا ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل".

يأتي القرار بعدما بدأ الأردن اعتبارا من هذا الصيف تجديد إقامات العمل فقط للعمال الأجانب الحاصلين على اللقاحات، وتنتشر في جميع المدن الأردنية مراكز مخصصة لإعطاء اللقاح للجميع دون تمييز.

يذكر أن عشرات الآلاف من العمال المصريين والفلبينيين وجنسيات أخرى تعمل حتى الآن في الأردن، وتجاوز عدد متلقي جرعتي اللقاح 3.5 مليون شخص من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.