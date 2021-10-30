سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض... العلاقات ستعود في هذه الحالة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كبارة، في حديث مع "صحيفة النهار" اللبنانية، إنه "سيغادر الرياض غداً بعد أن قـُـطعت العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بشكل كامل"، مؤكدا في الوقت ذاته، "احتمال عودة المياه إلى مجاريها في حال نفذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها"، على حدّ قوله.

وأضاف كبارة أن "المملكة قالت إنّها لن تمسّ بالجالية اللبنانية وهذه ضمانة بحدّ ذاتها"، متمنيا أن يتمّ ذلك لأن الجالية كبيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما أوقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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