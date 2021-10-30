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إعلام: مصدر سعودي يكشف عن مسار تصعيدي خلال الساعات المقبلة ضد لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "MTV" اللبنانية نقلا عن مصدر سعودي أن طرد السفير اللبناني من المملكة هو قرار نهائي ولا يناقش ولن يتغير".

وأضاف المصدر قائلا: " المسار التصعيدي للرياض سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث لم يشهده تاريخ العلاقات بين الدولتين".

واستدعت حكومة المملكة العربية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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