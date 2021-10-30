شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصى مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية، "وام"، قال خليفة شاهين المرر وزير الدولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية فى ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل فى القسم القنصلى ومركز التأشيرات فى بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية، كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.