شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن اللجوء إلى إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر اللجوء إلى إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا استنادا إلى المعطيات العلمية العالمية.

وأوضح المدير العام للوقاية بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، في تصريح صحفي اليوم/السبت/ أن اللجنة العلمية ولجنة الخبراء المكلفة بالتلقيح في بلاده أقرت اللجوء إلى إجراء جرعة ثالثة، وذلك استنادا إلى المعطيات العلمية العالمية.

وأشار إلى أن الدراسات العلمية وتوصيات الوكالة الأوروبية للدواء أعلنت أن تلقي جرعة ثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولتين بإمكانه منح رد فعل مناعي أقوى مقارنة بتلقي جرعة من نفس اللقاح.

وأكد فورار أن هذا الاجراء يبقي اختياريا وليس إجباريا، فكل من تلقى جرعتين يمكنه الانتظار 6 أشهر لتلقي الجرعة الثالثة والحصول على بطاقة تلقيح جديد خاص بها يحمل رمز الاستجابة السريع"QRCode".