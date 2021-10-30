شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة المشتركة: هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الحاضنة للمخالفات بـ«البطحاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة وضع أحياء البطحاء إنه سيتم هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الحاضنة للمخالفات في حي البطحاء.

وأضاف لـ”نشرة النهار”، على قناة “الإخبارية”: “هناك جهات مختصة بالإزالة والبناء لكن دور الغرفة هو القضاء على المخالفات التي تتم أو تمارس داخل النطاق المشار إليه”.

وتابع “إذا أوصت الـ 11 جهة ترفع التوصيات للجهات المختصة وتتخذ الإجراءات لكن من دور غرفة العمليات إزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تمارس فيها الأعمال المخالفة”.

وأشار إلى أن الهدم يتم بناء على أن المبنى آيل للسقوط، لكن دور الغرفة في ماذا يتم داخل هذا المبنى من أنشطة سواء مستودعات أو تخزين بضائع مخالفة، فيتم مباشرة إشعار البلدية الفرعية في نطاقها واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة وجه في وقت سابق، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.