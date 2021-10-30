الارشيف / اخبار الخليج

بالارقام.. الفلبين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. الفلبين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت، السبت، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس ، وإن ذلك يرجع في جانب كبير منه

 

وذكرت الوزارة في نشرة أنها سجلت 423 وفاة بكوفيد-19 متجاوزة العدد المسجل في 9 أبريل/نيسان وهو 401.

 

 

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق حالات شفاء أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة السبت.

 

وسجلت الفلبين قرابة 2.8 مليون إصابة و43044 وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

 

لكن الفلبين تخفف القيود بالتدريج من أجل فتح الاقتصاد أكثر مع تراجع الإصابات إلى متوسط يومي 7700 حالة في أكتوبر/تشرين الأول مقابل ذروة بلغت قرابة 18600 إصابة مؤكدة في سبتمبر/ أيلول.

 

وإلى الآن قدمت الفلبين تطعيماً كاملاً ضد الفيروس إلى 26.8 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا