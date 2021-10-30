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الصحة التونسية: تطعيم 38 ألفا و56 شخصا ضد فيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 38 ألفا و56 شخصا باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 17 ألفا و350 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم السبت – أن 4 ملايين و495 ألفا و433 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و179 ألفا و487 جرعة بينها 7501 جرعة للسفر.

وأشار البيان إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة “إيفاكس” المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و690 ألفا و968 شخصا حتى الآن.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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