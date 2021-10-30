شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: الكويت تطلب مغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان وتستدعى سفيرها ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا قالت فيه، إنها طلبت مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 واستدعت سفيرها بلبنان، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى حول حرب اليمن. وفق وكالة أنباء كونا.

وأوضحت الخارجية أن قرارها حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين.

ياتى هذا بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية البحرينية، أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضى المملكة خلال 48 ساعة القادمة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التى صدرت عن مسئولين لبنانيين فى الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينة، بأن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين فى المملكة .

كما طالبت الحكومة السعودية، السفير الللبنانى لديها بمغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وقالت أنه إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".