شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الأردن تصل لبنان فى الربع الأول من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثمرت الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية بين وزراء الكهرباء والطاقة في كل من لبنان والأردن وسوريا، إضافة إلى عدد من الخبراء الفنيين وممثلين عن البنك الدولي، إتفاقا شاملا لمساعدة لبنان على زيادة ساعات التغذية بالكهرباء من خلال تأمين جزء من حاجاته من الطاقة من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.يرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل بقدرة 400 ك.ف. منذ العام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليا منذ منتصف العام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال خطوط ربط عدة بقدرة 400 و230 و66 ك.ف. وفق"النهار"اللبنانية.

كما ترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي التي تضم الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا.

واستنادا إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، سيتم تزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط، من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، وما يقارب 250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، وهي كميات تؤمن ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء الاضافية. وكانت فرق فنية مشتركة كشفت على شبكات الكهرباء في الاردن وسوريا ولبنان،

وخرج التقرير النهائي الذي رُفع إلى وزراء الطاقة في كل دولة على حدة ليؤكد جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء، ولكن بحسب مصادر أردنية فإن عملية الربط الكهربائي بين البلدين لن تتم قبل نهاية الربع الاول من العام 2022 بأفضل تقدير بسبب أعمال صيانة الشبكة من قِبل الجانب السوري، والتي تضررت نتيجة الحرب، فيما تشير المعلومات إلى ان تقرير الجانب السوري يلحظ مدة ما بين ثلاثة إلى ستة اشهر للإنتهاء من إصلاح.