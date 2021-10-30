شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل 5 مطلوبين بينهم عنصران من "داعش" ببغداد وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد في العراق، اليوم السبت، اعتقال أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي بالعاصمة.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في منطقة حي الرسالة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب، حيث تم القبض بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الثانية شرطة اتحادية".

في السياق ذاته، أعلنت الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.