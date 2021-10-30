شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الصحة: تلقيح الأطفال بشكل طارئ ضد كورونا لهذا الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة، أن الاعتماد الطارئ للقاح كوفيد للأطفال من ٥ إلى ١١ سنة يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من هذا اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، عن بدء استخدام لقاح فايزر-بايونتك المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

ومنحت وكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) هذا الترخيص الطارئ بعد مراجعة دقيقة لنتائج تجارب سريرية أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الوكالة “بصفتي أمًا وطبيبة، أعلم أن الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والأطفال ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإذن”، مشددة على أن “تطعيم الأطفال الصغار ضد كوفيد-19 هو خطوة إضافية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية”.