شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في لبنان يوجه رسالة «تأكيد» قبل مغادرة بيروت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، رسالة جديدة، قبل ساعات من مغادرته بيروت، تتضمن تأكيد على موقف المملكة من الجالية اللبنانية.

وقال بخاري، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: ” تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المملكة مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها من لبنان، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك علي خلفية تصريح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

وأوضحت الخارجية الكويتية أن قرار سحب سفيرها لدى بيروت سببه استمرار التصريحات السلبية ضد السعودية، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لردع عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون.