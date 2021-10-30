شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته بقمة مجموعة العشرين، أن المملكة بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19”.
وأضاف خادم الحرمين، في كلمته عبر الاتصال المرئي، إن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا.
وقال خادم الحرمين الشريفين، إن المملكة تشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية ، مؤكداً أن المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.
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