وزير الخارجية اللبناني: نرغب بمعالجة تداعيات الأزمة مع الدول الخليجية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بو حبيب في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الخلية الوزارية لحل الأزمة، اليوم السبت: "نرغب في معالجة تداعيات هذه الأزمة، بما يكفل استمرار هذه العلاقات ويكفل إبقاء لبنان في الحضن العربي"، متابعا "حريصون على تأكيد التزامات لبنان تجاه العالم العربي وتجاه السعودية".

وحول خلية "رأب الصدع" المخصصة لحل الأزمة مع السعودية، أوضح الوزير اللبناني أن "الخلية التي تحدثت عنها ستبقى في حالة انعقاد دائم حتى معالجة الأزمة".

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وأشار بوحبيب وفقا لما نقل الإعلام المحلي، إلى أن التواصل رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي مع الجهات الدولية أسفر عن طلب تلك الجهات منه عدم التفكير بالاستقالة، مشيرا إلى تواصله مع مسؤولين أميركيين "لقدرتهم على حل الأزمة الراهنة مع الدول الخليجية".

وطالب بوحبيب الإعلام بـ"عدم المراهنة على أخبار قد لا تكون دقيقة وتساهم في تصعيد الموقف".

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال 48 ساعة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).