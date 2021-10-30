إعلام: انطلاق مظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم ومناطق مختلفة بالسودان

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#عاجل | آلاف السودانيين يشاركون في مظاهرات بالخرطوم ومناطق مختلفة بمدينة أم درمان (مراسل الأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2021

وكالة "الأناضول"، أن آلاف السودانيين يشاركون في هذه المظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مرسل "سبوتنيك" في السودان، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ينتشران بكثافة في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف مراسلنا أن قوات الجيش والدعم السريع أغلقت جميع الجسور باستخدام الأسلاك الشائكة، ونشرت تجمعات كبيرة للقوات عند جميع مداخل ومخارج العاصمة.

وأوضح أن هناك تشديدا كبيرا على إغلاق أهم الجسور في الخرطوم وهي "جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض وجسر المكنمر وجسر الشنبات".

وأشار إلى أن هناك شللا في حركة المدينة جراء منع الجيش السوداني سير المركبات أو المواطنين في الشوارع الرئيسية وقطع الاتصالات والإنترنت.

وتابع "الاتصالات الدخلية وشبكة الإنترنت مقطوعة بشكل كلي"، لافتا إلى وجود حصار على مكاتب وسائل الإعلام الدولية بقطع كل وسائل اتصالها مع الخارج.

يذكر أن معارضي الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد دعوا إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بإعادة الحكومة.

وصباح اليوم السبت، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على حسابه بتويتر على احترام التظاهرات السلمية في السودان، قائلا إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول.

كما طالبت الولايات المتحدة، البرهان، بالسماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

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