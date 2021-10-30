الجامعة العربية: هناك أطراف لديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الجامعة الذي نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أعرب الأمين العام أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها.

وأضاف البيان أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا.

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وأوضح البيان أن هناك ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع حدا لتدهور تلك العلاقات ويسهم في تهدئة الاجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان أن هذا الخلاف تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

كما ناشد البيان المسؤولين في دول الخليج بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة.

وأعلنت السعودية أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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