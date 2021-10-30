السعودية توجه بيانا للبنانيين المقيمين فيها بعد تصريحات قرداحي

دبي - محمود عبدالرازق - و

#وزارة_الخارجية_السعودية

حكومة المملكة تستدعي السفير في لبنان

للتشاور.. ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة

خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف

كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.@KSAMOFA

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⁧#انفوجرافيك_الخارجية👇 pic.twitter.com/pzejACZSe4 — أحمد (@ahmedalsahari11) October 30, 2021

© Photo / AHMED ABDELWAHAB

وأضافت أن السعودية تعتبر الجالية اللبنانية جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

الخارجية السعودية في بيان، مساء الجمعة، حرص الحكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة.

وأوضحت أنها لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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