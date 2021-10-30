شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة 5+5 الليبية بمصر يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات فى 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا للمرة الثانية بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وذلك لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية تمهيدًا للبدء في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

يتزامن الاجتماع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراءها فى 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.