من سن الثالثة.. كولومبيا تسمح بتلقيح الأطفال ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما في كولومبيا سيتمكنون من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.



وكتب الرئيس على تويتر، الجمعة: "اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول نفتتح التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال من سن 3 إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك".

وقال وزير الصحة فرناندو رويز: "الهدف هو تطعيم نحو 7,1 مليون طفل في هذه الفئة العمرية".

ومن غير المحتمل أن يصاب الأطفال بأشكال حادة من المرض، لكن يمكن أن يصابوا بالفيروس ويساهموا بنقله.

وبهدف السماح بتطعيم الأطفال "أخذت وزارة الصحة الضوء الأخضر الذي أعطته إنفيما"، وكالة تنظيم الأدوية الكولومبية، وفق ما قال رويز.

وأضاف أن سينوفاك "أثبت أنه لقاح آمن.. لقد اختُبر على ملايين الكولومبيين".

كما سمحت الصين وتشيلي باستخدام هذا اللقاح للقُصّر.

من جهتها أجازت الولايات المتحدة الجمعة استخدام لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.