تعرف على مميزات الطراز الجديد من أيقونة مرسيدس SL

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مرسيدس عن أحدث نسخة من أقدم سياراتها، موديل SL، المخصصة لعام 2022، لتكمل مسيرة تقترب من 70 عاما على طرحه.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة الجديدة منه،موضحا ما أجري عليه من تعديلات أهما زيادة قدرات السرعة.

وخسرت هذه النسخة من الطراز 46 رطل من الوزن الخاص بالنسخة السابقة، مع تعديل زاوية الزجاج الأمامي لتمنح السيارة قدرة أعلى على الانطلاق.

كما عدلت مرسيدس من الوقت الذي يستغرقه سقف السيارة عند الفتح ويستغرق 15 ثانية اثناء السير على سرعة 31 ميلا في الساعة.

ومنحت من الداخل السيارة شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى تدعم نظام MBUX التقني، بقياس 11.9 بوصة، وشاشة مؤشرات بقياس 12.3 بوصة.

ويتوافر من السيارة بنسختها لعام 2022 نسخة بمحرك توربيني مزود بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 469 حصانا، بعزم دوران 516 لفة/قدم، وأخرى بمحرك ينتج قوة 577 حصانا بعزم دوران 590 لفة/قدم.