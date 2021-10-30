شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مائل للحرارة بالكويت ومعتدل بالبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب ثم يتحول إلى رطب خلال الليل. الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية من 5 إلى 10عقد وتصل من 10 إلى 15عقدة أحيانًا. ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام. درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى أبوظبي 35 25، دبى 35 25، الشارقة 35 23

ليلًا غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ، ونهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .