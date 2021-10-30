ماذا يحدث لصحتك عند تناول الفشار؟.. لن تصدق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبراء التغذية، عن الفوائد الناتجة عن تناول حبوب الفشار المعدة منزليًّا، والتي طالما كان يحذر الأطباء قديمًا من خطورتها على الصحة لتسببها في زيادة الوزن.



وكشفت إخصائية تغذية روسية، أن الفشار هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب والأوعية الدموية، ولتناوله فوائد عديدة للصحة والبشرة.

طعام ممتاز للمعدة والقلب

وأعلنت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفشار المعدّ في المنزل، الخالي من السكر والنكهات المضافة، يعد طعامًا ممتازًا، يساعد على تحسين عمل المعدة والأمعاء والقلب والأوعية الدموية، ويؤثر إيجابيًّا في حالة الجلد.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الذرة التي يصنع منها الفشار تحتوي على فيتامينات مجموعة В والحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز ومضادات الأكسدة البوليفينول.

وأشارت الطبيبة، إلى أن جميع هذه المواد تساعد على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وظهور مشكلات في الجهاز الهضمي.

ليس كل أنواع الفشار صحية

وبينّت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، أن الفشار المحضر باستخدام الزيت والمضاف له السكر، يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأوضحت الخبيرة في التغذية، أن هذه لا تعتبر وجبة خفيفة غير ضارة، بل هي قنبلة حقيقية تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي تسبب الإصابة بأمراض مختلفة.

وتشير الأخصائية، إلى أن الفشار المالح يسبب خللًا في التوازن المائي بالجسم، ما يؤدي إلى ظهور الوذمة والسيلوليت.

وأضافت الطبيبة، أنه تصبح الدهون المتحولة من الزيوت، محفزات لتطور الأورام الخبيثة وأمراض الجهاز التنفسي، وهذه خطرة على حياة من يعاني من الربو.

وتبدأ الدهون الناتجة تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، في إطلاق مادة ثنائي الأسيتيل السامة، التي تسبب لدى البعض التليف الرئوي ومرض الزهايمر. وتسبب النكهات المضافة أمراضًا مختلفة في الجهاز الهضمي".