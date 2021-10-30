شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مريضين مصابين بداء الفطر الأسود فى مدينة طرطوس السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية السورية، وفاة مريضين مصابين بداء الفطر الأسود في مدينة طرطوس الساحلية غربي البلاد، كانا يتلقيان العلاج في أحد المستشفيات، ويأتي هذا الإعلان وسط تفشي داء الفطر الأسود في العديد من مناطق البلاد، وخاصة في العاصمة دمشق، حيث سجلت حالات عديدة فيها، وتمّ تخصيص مستشفى "المواساة" لاستقبال المصابين بهذا المرض.

وكشف مدير مستشفى "الباسل" في طرطوس إسكندر عمار، بحسب "سكاى نيوز" أن: "حالة الوفاة الأولى هي لمريض محوّل من مستشفى خاص ومعالج من كوفيد-19 راجع مستشفى الباسل بحالة سيئة، وإصابة بالفطر الأسود ممتدة للدماغ، كما كان فاقدا للوعي، وقد فارق الحياة متأثرا بالإصابة العصبية، أما الحالة الثانية فهي لمريضة جاءت بحالة سيئة، مع حماض سكري وقصور تنفسي شديد، وكانت الإصابة ممتدة من الجيب الفكي باتجاه العين، وتوفيت مباشرة".

والفطر الأسود، بحسب منظمة الصحة العالمية مرض نادر، لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر، ولا يصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة.

وتحدث الإصابة نتيجة التعرض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الميكروبات التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.

ويرجع خبراء صحيون سوريون، هذا الارتفاع في عدد الإصابات بالفطر الأسود، لموجة التفشي الواسعة لفيروس كورونا المستجد في البلاد على مدى الأسابيع الماضية، حيث يتم تسجيل مئات الحالات الجديدة يوميا.