بريطانيا تعتبر السجائر الإلكترونية "آلية طبية".. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فتحت الحكومة البريطانية الجمعة الباب أمام إمكان وصف تدخين السجائر الإلكترونية في النظام الصحي العام للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ في إنكلترا. وبحسب وزارة الصحة، قد تصبح بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كآلية طبية.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات المصنّعة يمكنها أن تخضع منتجاتها لموافقة الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية (ام اتش ار ايه) لتسلك المسار عينه المتّبع من مصنّعي الأدوية.

وفي حال الموافقة، سيتمكن الأطباء من «اتخاذ قرارات تتعلق بكل حالة على حدة عما إذا كان مناسباً وصف سيجارة إلكترونية لمرضى بهدف مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين».

ورغم احتواء السجائر الإلكترونية «على النيكوتين وعدم خلوّها من الأخطار»، قالت الحكومة البريطانية إن هذه المنتجات أقل ضرراً من التبغ، وذلك بالاستناد إلى دراسات بريطانية وأمريكية. ولفتت وزارة الصحة إلى أن السجائر الإلكترونية الموافق عليها طبياً يجب أن تخضع إلى فحوص سلامة «أكثر تشدداً».