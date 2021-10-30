شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا بفلسطين والأردن والمغرب وارتفاع طفيف بالجزائر ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، تباينًا في الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بما تسجيله أمس الخميس، حيث شهدت فلسطين والأردن والمغرب انخفاضًا في الإصابات، بينما ارتفعت في الجزائر ولبنان.

فمن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وشهد الأردن انخفاضًا ملحوظًا في الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة 1454 إصابة جديدة مقارنة بـ 1892 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 859 ألفًا و796 حالة، فيما تم تسجيل 16 وفاة جديدة بإجمالي 11 ألفًا و16 حالة، وتعافي 573 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 828 ألفًا و528 حالة.

وامتد الانخفاض إلى المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 216 إصابة جديدة مقابل 303 إصابات أمس، ليصل الإجمالي إلى 945 ألفًا و720 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة بإجمالي يصل إلى 14 ألفًا و660 حالة بنسبة 1.6%، وتماثل 224 شخصًا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 926 ألفًا و44 حالة بنسبة 97.9%.

وفي المقابل، شهدت الجزائر ارتفاعًا طفيفًا في الإصابات حيث سجلت اليوم 110 إصابات جديدة مقارنة بـ 91 حالة إصابة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 206 آلاف و270 حالة، بينما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و913 حالة، وتماثل 64 مريضًا للشفاء ليبلغ الإجمالي 141 ألفًا و532 حالة.

وامتد الارتفاع الطفيف إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 680 إصابة جديدة مقابل 663 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 640 ألفًا و675 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بإجمالي 8 آلاف و488 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 615 ألفًا و121 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 67 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، كما سجلت تعافي 60 مصابا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي إصابات فيروس (كورونا) المستجد في موريتانيا بلغ 37 ألف و155 شخصا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و6 حالات وفاة، فيما تماثل 64 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 206 آلاف و260 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141 ألفا و532 شخص.

وفي تونس، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و231 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 78 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 685 ألفا و712 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 377 شخصا.