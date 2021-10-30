شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعار اسم فيسبوك الجديد "Meta".. تعرف على معناه وهدفه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شعار اسم فيسبوك الجديد Meta.. تعرف على معناه وهدفه

السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365

"ميتا"، هو الاسم الجديد لشركة فيسبوك، الذي اختاره مارك زوكربيرج مؤسس عملاق التواصل ليكون بديلا للمستقبل.. ماذا يعني الشعار الجديد؟



سبب تغيير اسم فيسبوك لـ Meta

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس "فيسبوك"، الخميس، عن تغيير اسم شركته من فيسبوك إلى "ميتا (Meta).

وأضاف زوكربيرج، أنه تم مع تغيير الشعار الخاص بالشركة من حرف الـ "F" الأبيض وخلفه الخلفية الزرقاء، إلى كلمة Meta، وبجانبها علامة تشبه علامة "اللانهاية" الرياضية باللون الأزرق.

وأوضح حلال فيديو نشره اليوم للمتابعين ورواد مواقع التواصل ومستخدمي الشركة العالمية الكبرى، أن اسم فيسبوك الجديد Meta، يعني باللغة اليونانية كلمة "بعد"، ويأتي ذلك التغيير سعيًا للتطوير في العالم الإفتراضي، مع العديد من التحديثات الأخرى.

وأكد مؤسس الشركة الزرقاء "مارك زوكربيرج"، أن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا، يأتي لإضفاء صبغة جديدة، وذلك خلال المؤتمر الذي تم فيه تقديم شركة "ميتافيرس".

وأوضح، أن التحديثات الجديدة سوف يتم إصدارها اليوم، مع استمرار الشركة في تقديم نفس الخدمات الإلكترونية ذاتها، مع إضافة تحديثات جديدة سوف تنال استحسان كافة المستخدمين في كافة أنحاء العالم وجميع الدول.

وأشار إلى أن الشعار لاسم فيسبوك الجديد Meta، يعني أنه يمكن دائمًا صناعة شيئ جديد، وتطوير الأشياء الموجودة سلفًا، وتحديثها باستمرار بما يتماشى مع الواقع.

وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة التي تم إطلاقها تحت اسم اسم فيسبوك الجديد Meta، تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات، ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التدقيق المكثف من قبل المنظمين والمشرعين الأمريكيين بشأن ممارسات فيسبوك التجارية، بالإضافة إلى الأعطال التي طالت التطبيقات المملوكة من الشركة الأم عالميًا، مثل "إنستقرام" و"واتساب".

موعد تفعيل اسم فيسبوك الجديد ميتا

وقالت الشركة إن سهمها سيبدأ التداول تحت مؤشر جديد ، MVRS، في 1 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويعد اسم فيسبوك الجديد "ميتا" هو الإشارة الأكثر تحديدًا حتى الآن على نية الشركة المشاركة في مستقبلها على منصة حوسبة جديدة" metavers"، وهي فكرة ولدت في خيال روائيين الخيال العلمي.

وتقدم شركة فيسبوك منتجات تعتمد على الميتافيرس metaverse مثل نظارات الواقع المعزز التي يعتقد زوكربيرج أنها ستكون موجودة في كل مكان مثل الهواتف الذكية.

ويرى خبراء فيسبوك أنه على مدار السنوات العديدة المقبلة «سننتقل بشكل فعّال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse".

ويمكن أن يعمل اسم فيسبوك الجديد ميتا، أيضًا على فصل العمل المستقبلي الذي يركز عليه زوكربيرج بسبب التدقيق المكثف والتحقيقات التي يخضع لها فيسبوك حاليًا للطريقة التي تعمل بها منصته الاجتماعية اليوم.

ويعبر التغيير الجديد عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسمًا غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط الضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي.

مصطلح غير مفهوم

الأمر المستغرب هو أنه بينما كان فيسبوك يروج بشدة لفكرة أو مصطلح metaverse، في الأسابيع الأخيرة، فإنه لا يزال غير مفهومًا على نطاق واسع. حيث تمت صياغة المصطلح في الأصل من قبل روائي الخيال العلمي نيل ستيفنسون لوصف عالم افتراضي يهرب الناس إليه من عالم واقعي بائس. والآن يتم تبنيها من قبل واحدة من أكبر الشركات في العالم وأكثرها إثارة للجدل.

ويقوم مشروع «metaverse» على تأسيس نسخة من الإنترنت بتقنية الواقع الافتراضي، وهو ما تراه الشركة يجسد المستقبل.

ويدل مصطلح "ميتافيرس" على العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.