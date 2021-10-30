شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طفلا جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، طفلا فلسطينيا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وافادت مصادر محلية فلسطينية ،أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل مهند حسن الحسنات ، وهو من مخيم الدهيشة، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة "السمن" غرب بلدة الخضر.

يذكرأن، أصيب عشرات المقدسيين بالاختناق، أمس الجمعة، بقنابل الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاههم عند مدخل المقبرة اليوسفية، المحاذية لسور المسجد الأقصى، واعتقلت شابين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى عقب منع قوات الاحتلال للمقدسيين من الوصول إلى مقبرة اليوسفية لزيارة موتاهم.

وأفاد شهود عيان، بحسب موقع فلسطين اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى حاصرت المقبرة ومنعت دخول المقدسيين إليها بشكل كامل ما تسبب باندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال.

وأشار شهود العيان أن قوات الاحتلال أمطرت المقدسيين بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن مقبرة اليوسفية.