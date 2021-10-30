شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: زورق إسرائيلى اخترق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش اللبنانى، إن زورقاً حربياً إسرائيلياً اخترق، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، وأشار بيان للجيش، إلى أن "الخرق بلغ حوالي 296 متراً لمدة 4 دقائق، في الساعة التاسعة و12 دقيقة(+3 جرينتش)"، مؤكداً أنه "ستتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

يذكر أن، أكد الجيش اللبنانى أن دورية من قواته تمكنت من إحباط عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضى اللبنانية فى بلدة المقيبلة فى وادى خالد بعكار شمالى البلاد.

وأضاف الجيش اللبنانى أن الدورية تعرضت إلى إطلاق نار فردت بالمثل، ما أدى إلى إصابة مهربين اثنين نقلا إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارقا الحياة، فيما فر السوريون وباقى المهربين باتجاه الأراضى السورية.

وأول أمس، أعلن الجيش اللبنانى، أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها فى أحداث الطيونة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين. وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات

وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات أحالت الملف مع الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وكان وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم قد أعلن الأسبوع الماضى أن القوات الأمنية ألقت القبض على 20 شخصا على ذمة التحقيقات فى أعمال العنف الدامية التى شهدتها مناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح جنوبى العاصمة بيروت والتى باتت تعرف بأحداث الطيونة.