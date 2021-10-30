شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تخسر 6 مليارات دولار.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تكبدت شركة أبل الأمريكية خسائر قُدّرت بـ6 مليارات دولار، وذلك بسبب أزمة التوريد الناتجة عن النقص في الرقائق الإلكترونية.

في المقابل، حققت “أبل” إيرادات قدرها 83.4 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة عن أعمال الربع الرابع من السنة المالية، وفقاً لـ”البوابة العربية لأخبار التقنية”.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، أزمة التوريد إلى نقص الرقائق على مستوى الصناعة، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للجائحة واضطرابات التصنيع في جنوب شرق آسيا.