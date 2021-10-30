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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم سوري بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري على طريق ينبع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بحوزته مواد مخدرة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع.
وأكد متحدث شرطة مكة، أنه ضبط بحوزة المتهم على كمية من مادة الحشيش المخدر و4314 قرطا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاح ناري، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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